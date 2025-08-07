О нас

Госпитализирован открывший стрельбу в McDonald's, он подстрелил сам себя

Госпитализирован открывший стрельбу в McDonald's, он подстрелил сам себя В украинском городе Черкассы мужчина открыл стрельбу в заведении общественного питания McDonald's.
7 августа 2025 г. 14:00
Госпитализирован открывший стрельбу в McDonald's, он подстрелил сам себя

Мужчина, который в Черкассах открыл стрельбу в ресторане McDonald's, подстрелил сам себя. Он госпитализирован.

Как передает Report, об этом сообщили украинские СМИ по ссылкой на правоохранительные органы.

"Этот человек закрылся в туалете, сам себе нанес ранения. Он сейчас госпитализирован", - сообщил источник.

По данным СМИ, на переговоры с ним приводили его жену. Сейчас выясняются его требования и мотивы.

13.12

В украинском городе Черкассы мужчина открыл стрельбу в заведении общественного питания McDonald's.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу национальной полиции.

Сообщается, что после инцидента подозреваемый забаррикадировался в туалете ресторана. На данный момент нет информации о пострадавших.

"Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал", - отметили в полиции.

Сообщается, что следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу.

