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В Украине заявили об установке "зубов дракона" на границе с Россией и Беларусью

В Украине заявили об установке "зубов дракона" на границе с Россией и Беларусью ВС Украины устанавливают противотанковые заграждения "зубы дракона" на границе страны с Россией и Беларусью.
В регионе
14 декабря 2023 г. 16:46
В Украине заявили об установке зубов дракона на границе с Россией и Беларусью

ВС Украины устанавливают противотанковые заграждения "зубы дракона" на границе страны с Россией и Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, процесс их установки показал командующий группировкой войск "Север" ВС Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев.

В Telegram-канале он опубликовал видео, на котором запечатлено, как украинские военные расставляют в несколько рядов необходимые для препятствования перемещению техники пирамидальные глыбы, известные как "зубы дракона", а также с помощью экскаватора роют траншеи.

"Сегодня в Черниговской области, как и во всей северной операционной зоне, ситуация стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны", - написал Наев.

Ранее он сообщил, что украинские войска активно возводят фортификационные сооружения и минируют территории на севере страны, плотность минных заграждений возросла с июня 2022 года в 16 раз. В октябре глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко информировал, что в районе Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью примерно 1 тыс. км. В ноябре бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что украинские военные установили на территории четырех областей, граничащих с Россией и Беларусью, 500 тыс. мин.

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