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В Украине заявили о самой высокой интенсивности ударов по Киеву с начала года

В Украине заявили о самой высокой интенсивности ударов по Киеву с начала года Воздушная тревога в Киеве длилась больше 3,5 часов. Военная администрация города заявила, что столица подвергается ударам третий раз с начала мая. Утверждается, что такой интенсивности ударов не было с начала 2023 года.
В регионе
4 мая 2023 г. 09:48
В Украине заявили о самой высокой интенсивности ударов по Киеву с начала года

Воздушная тревога в Киеве длилась больше 3,5 часов. Военная администрация города заявила, что столица подвергается ударам третий раз с начала мая. Утверждается, что такой интенсивности ударов не было с начала 2023 года.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года!", - говорится в комментарии главы городской военной администрации Сергея Попко в Telegram-канале администрации.

Сообщается, что ВС РФ совершили атаку на столицу с применением барражирующих боеприпасов типа Shahed и ракет, вероятно баллистического типа. Силы ПВО сбили все вражеские ракеты и БПЛА. Воздушные силы ВСУ сбили 21 из 26 запущенных Shahed.

Вследствие российских обстрелов Херсона и Херсонской области в течение дня погиб уже 21 человек, еще 48 гражданских ранены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Кроме того, обстрелу подверглись супермаркет, АЗС, железнодорожный вокзал и другие объекты.

Отметим, что 3 мая Москва обвинила Киев в попытке атаки резиденции Владимира Путина в Кремле с использованием беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности к инциденту.

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Версия на английском языке Ukraine sees highest intensity of attacks on Kyiv since early year

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