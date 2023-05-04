В Украине заявили о самой высокой интенсивности ударов по Киеву с начала года

В Украине заявили о самой высокой интенсивности ударов по Киеву с начала года

Воздушная тревога в Киеве длилась больше 3,5 часов. Военная администрация города заявила, что столица подвергается ударам третий раз с начала мая. Утверждается, что такой интенсивности ударов не было с начала 2023 года.

https://static.report.az/photo/d2830a4f-ae83-34fe-bbce-36663b339a92.jpg https://static.report.az/photo/d2830a4f-ae83-34fe-bbce-36663b339a92.jpg

Воздушная тревога в Киеве длилась больше 3,5 часов. Военная администрация города заявила, что столица подвергается ударам третий раз с начала мая. Утверждается, что такой интенсивности ударов не было с начала 2023 года. Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ. "Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года!", - говорится в комментарии главы городской военной администрации Сергея Попко в Telegram-канале администрации. Сообщается, что ВС РФ совершили атаку на столицу с применением барражирующих боеприпасов типа Shahed и ракет, вероятно баллистического типа. Силы ПВО сбили все вражеские ракеты и БПЛА. Воздушные силы ВСУ сбили 21 из 26 запущенных Shahed. Вследствие российских обстрелов Херсона и Херсонской области в течение дня погиб уже 21 человек, еще 48 гражданских ранены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Кроме того, обстрелу подверглись супермаркет, АЗС, железнодорожный вокзал и другие объекты. Отметим, что 3 мая Москва обвинила Киев в попытке атаки резиденции Владимира Путина в Кремле с использованием беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности к инциденту. Подпишитесь на наш Telegram канал