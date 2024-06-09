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В Украине заявили о поражении новейшего российского истребителя Су-57

В Украине заявили о поражении новейшего российского истребителя Су-57 В Астраханской области России на аэродроме Ахтубинск 8 июня впервые был поражен новейший российский истребитель 5-го поколения Су-57.
В регионе
9 июня 2024 г. 11:28
В Украине заявили о поражении новейшего российского истребителя Су-57

В Астраханской области России на аэродроме Ахтубинск 8 июня впервые был поражен новейший российский истребитель 5-го поколения Су-57.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель Су-57", - говорится в сообщении.

По данным разведки, об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме.

"На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня около него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего вследствие огневого поражения", - добавили в ГУР.

Отмечается, что в боекомплект Су-57 входят ракеты Х-59 и Х-69.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbi kəşfiyyatı: Həştərxanda Rusiyanın yeni nəsil qırıcısı vurulub

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