В Украине заявили о поражении новейшего российского истребителя Су-57

В Астраханской области России на аэродроме Ахтубинск 8 июня впервые был поражен новейший российский истребитель 5-го поколения Су-57.
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"8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель Су-57", - говорится в сообщении.
По данным разведки, об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме.
"На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня около него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего вследствие огневого поражения", - добавили в ГУР.
Отмечается, что в боекомплект Су-57 входят ракеты Х-59 и Х-69.