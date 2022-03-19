В Украине заявили, что сейчас нет железнодорожного сообщения с Беларусью

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что сейчас железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет.
Камышин отметил, что недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять приказы и не вести российские воинские эшелоны в сторону Украины.
"На сегодня я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет", - рассказал он.
Глава "Укрзализныци" также отметил, что не будет уточнять детали, однако благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают.