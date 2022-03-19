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В Украине заявили, что сейчас нет железнодорожного сообщения с Беларусью

В Украине заявили, что сейчас нет железнодорожного сообщения с Беларусью Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что сейчас железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет.
В регионе
19 марта 2022 г. 23:30
В Украине заявили, что сейчас нет железнодорожного сообщения с Беларусью

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что сейчас железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в эфире "НВ".

Камышин отметил, что недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять приказы и не вести российские воинские эшелоны в сторону Украины.

"На сегодня я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет", - рассказал он.

Глава "Укрзализныци" также отметил, что не будет уточнять детали, однако благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают.

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