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В Украине завершили расследование по делу о крушении вертолета с главой МВД на борту

В Украине завершили расследование по делу о крушении вертолета с главой МВД на борту Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили расследование по делу об авиакатастрофе вертолета 18 января в Броварах, когда погиб глава МВД Денис Монастырский и руководство министерства.
В регионе
27 ноября 2023 г. 13:12
В Украине завершили расследование по делу о крушении вертолета с главой МВД на борту

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили расследование по делу об авиакатастрофе вертолета 18 января в Броварах, когда погиб глава МВД Денис Монастырский и руководство министерства.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Скоро материалы будут переданы в суд.

"В августе следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в ведомстве, о подозрении сообщено: начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины; и.о. командира специального авиационного отряда; заместителю командира по летной подготовке; командиру авиационной эскадрильи; начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

"Следователи ГБР восстановили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные" ящики. К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета", - добавили в ГБР.

Сообщается, что во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.

Напомним, что на месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших. Число пострадавших составило 25 человек, среди них 11 детей.

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Версия на английском языке Investigation into helicopter crash involving interior minister on board completed in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynada DİN rəhbərinin öldüyü helikopter qəzası ilə bağlı araşdırma başa çatıb

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