В Украине завершили расследование по делу о крушении вертолета с главой МВД на борту

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили расследование по делу об авиакатастрофе вертолета 18 января в Броварах, когда погиб глава МВД Денис Монастырский и руководство министерства.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили расследование по делу об авиакатастрофе вертолета 18 января в Броварах, когда погиб глава МВД Денис Монастырский и руководство министерства.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Скоро материалы будут переданы в суд.

"В августе следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в ведомстве, о подозрении сообщено: начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины; и.о. командира специального авиационного отряда; заместителю командира по летной подготовке; командиру авиационной эскадрильи; начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

"Следователи ГБР восстановили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные" ящики. К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета", - добавили в ГБР.

Сообщается, что во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.

Напомним, что на месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших. Число пострадавших составило 25 человек, среди них 11 детей.