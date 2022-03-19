О нас
Аудио новости

В Украине заработали лагеря для военнопленных россиян

В Украине заработали лагеря для военнопленных россиян В Украине заработали специальные лагеря для военнопленных россиян.
В регионе
19 марта 2022 г. 17:08
В Украине заработали лагеря для военнопленных россиян

В Украине заработали специальные лагеря для военнопленных россиян.

Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Уже есть (лагеря для военнопленных). Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого, опять же, требует Женевская конвенция... Относительно военнопленных - даже медицинская помощь им оказывается почти на том же уровне, как оказывается нашим ребятам. Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором", - заявила Венедиктова.

По словам Венедиктовой, подписан совместный приказ с Минобороны, МВД, другими службами о создании этих лагерей.

В то же время генпрокурор уточнила, что сейчас вопросом военнопленных занимается специально созданный правоохранительный орган – Военная служба правопорядка.

Украинские источники сообщают, что количество взятых в плен российских военнослужащих составляет около 700. Причем среди них около 250-300 военных - "срочники".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Camps for Russian prisoners of war in Ukraine opened

Экслюзивные новости

Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi