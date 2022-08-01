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В Украине заработала платформа "Дети войны" для розыска пропавших без вести

В Украине заработала платформа "Дети войны" для розыска пропавших без вести В Украине заработала информационная платформа "Дети войны".
В регионе
1 августа 2022 г. 13:58
В Украине заработала платформа Дети войны для розыска пропавших без вести

В Украине заработала информационная платформа "Дети войны".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в ходе брифинга сказала уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Родители и правоохранительные органы смогут здесь собирать информацию о детях, которые пропали без вести или были незаконно депортированы в Россию.

Из-за обстрелов и постоянных боевых действий число умерших или раненых детей растет: 684 - ранены, 358 - погибли, 197 - пропали без вести и по меньшей мере 5 703 - нелегально депортированы в Россию. По словам Герасимчук, по состоянию на 28 июля правоохранители нашли 3 833 детей, еще 47 - вернули после депортации.

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