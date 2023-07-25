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В Украине запустили в серийное производство БПЛА Sirko

В Украине запустили в серийное производство БПЛА Sirko В Украине начали серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Sirko, разработанных харьковскими инженерами.
В регионе
25 июля 2023 г. 15:12
В Украине запустили в серийное производство БПЛА Sirko

В Украине начали серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Sirko, разработанных харьковскими инженерами.

Как передает Report, об этом "Укринформ" заявил председатель наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist" Игорь Криничко.

БПЛА весит около 1,4 кг. У дрона есть два режима – автоматический и механический.

Криничко проинформировал, что в течение июня для военных отгрузили около сотни комплексов. При этом мощности позволяют производить 800-1000 в месяц. Также он добавил, что компания продолжает разрабатывать ударную версию беспилотника.

По его словам, удалось наладить связи с производителями нужных комплектующих - не только китайскими, но и израильскими, канадскими, тайваньскими и другими странами.

"Через несколько недель представим уже Sirko 2", - отметил он.

Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что в период с 22 февраля 2022 года Украина взяла на вооружение 28 моделей беспилотников собственного производства. Среди всех моделей есть 9 дронов-камикадзе.

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Версия на английском языке Ukraine begins serial production of Sirko UAVs
Версия на азербайджанском языке Ukrayna “Sirko” adlı PUA-ların seriya istehsalına başlayıb

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