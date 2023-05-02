В Украине запустили Единый реестр пропавших без вести

В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести.

В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции и МВД.

Сообщается, что с начала полномасштабной войны РФ в Украине десятки тысяч человек считались пропавшими без вести. Подавляющее большинство из них удалось найти, но еще официально подтвержден список пропавших без вести - около 23 тыс. человек.

Так, в реестре будут собраны и централизованы личные данные о пропавших без вести. Через месяц после внесения соответствующих данных в реестр родственники смогут получить соответствующую выписку, подтверждающую статус пропавшего. На основании выписки люди смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца, которую выдают нетрудоспособным родственникам.