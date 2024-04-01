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В Украине заочно предъявили новые обвинения Маргарите Симоньян

В Украине заочно предъявили новые обвинения Маргарите Симоньян Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.
В регионе
1 апреля 2024 г. 16:22
В Украине заочно предъявили новые обвинения Маргарите Симоньян

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Симоньян обвиняют по нескольким статьям УК Украины: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий, а также об оправдании, признании правомерными и отрицании действий России, которые в Украине расценивают как "агрессию", глорификации (прославлении) участников боевых действий.

В марте 2022 года занимавшая тогда пост генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Симоньян выдвинуты обвинения по статье УК Украины о финансировании действий, совершенных с целью "насильственного захвата власти" или "изменения границ" страны.

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Версия на английском языке Ukraine opens criminal case against Margarita Simonyan
Версия на азербайджанском языке Ukraynada Marqarita Simonyana cinayət işi açılıb

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