В Украине заморозили курс доллара до конца войны

В Украине до конца военных действий России заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. за один доллар США. По крайней мере до окончания военного положения будут именно такие валютные показатели.

В Украине до конца военных действий России заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. за один доллар США. По крайней мере до окончания военного положения будут именно такие валютные показатели.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил председателя НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, после победы Украины будет постепенное возвращение к плавающему обменному курсу.

Николайчук добавил, что такой переходный период продлится определенное время, он будет проходить постепенно. Нацбанк будет делать это для того, чтобы избежать резких изменений и потрясений экономической системы.

В первый день начала военных действий со стороны России, Нацбанк Украины зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных на уровне 100 тыс. грн в день.

Ранее министр финансов Сергей Марченко положительно оценил финансовую стабильность в Украине во время войны и рассказал о потерях государственного бюджета. Так, наблюдается падение доходов госбюджета, в частности, в части уплаты НДС потери составили до 40%. При этом потери по уплате единого социального взноса (ЕСВ) в марте были незначительными, что свидетельствует о выплате предприятиями заработных плат работникам, но в апреле картина может измениться из-за закрытия многих предприятий.