​​​​​​​В Украине задокументировано 300 эпизодов военных преступлений против культурного наследия

Задокументировано 300 эпизодов военных преступлений российский войск против культурного наследия Украины.

Задокументировано 300 эпизодов военных преступлений российский войск против культурного наследия Украины.

Как передает Report, об этом заявляет министерство культуры и информационной политики страны.

"МКИП продолжает фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия. Уже задокументировано 300 эпизодов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве напоминают, что разрушение объектов культурного наследия - это военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года.

"Мы продолжаем фиксировать каждый случай российских военных против культурного наследия Украины. Ни один эпизод не должен остаться без внимания международных уголовных производств”, - цитирует министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко пресс-служба.