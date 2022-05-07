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​​​​​​​В Украине задокументировано 300 эпизодов военных преступлений против культурного наследия

​​​​​​​В Украине задокументировано 300 эпизодов военных преступлений против культурного наследия Задокументировано 300 эпизодов военных преступлений российский войск против культурного наследия Украины.
В регионе
7 мая 2022 г. 06:16
​​​​​​​В Украине задокументировано 300 эпизодов военных преступлений против культурного наследия

Задокументировано 300 эпизодов военных преступлений российский войск против культурного наследия Украины.

Как передает Report, об этом заявляет министерство культуры и информационной политики страны.

"МКИП продолжает фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия. Уже задокументировано 300 эпизодов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве напоминают, что разрушение объектов культурного наследия - это военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года.

"Мы продолжаем фиксировать каждый случай российских военных против культурного наследия Украины. Ни один эпизод не должен остаться без внимания международных уголовных производств”, - цитирует министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко пресс-служба.

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Версия на азербайджанском языке Müharibə vaxtı Ukraynanın mədəni irsinə qarşı 300 hərbi cinayət qeydə alınıb

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