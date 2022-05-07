​​​​​​​В Украине задокументировано 300 эпизодов военных преступлений против культурного наследия

Задокументировано 300 эпизодов военных преступлений российский войск против культурного наследия Украины.
Как передает Report, об этом заявляет министерство культуры и информационной политики страны.
"МКИП продолжает фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия. Уже задокументировано 300 эпизодов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В ведомстве напоминают, что разрушение объектов культурного наследия - это военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года.
"Мы продолжаем фиксировать каждый случай российских военных против культурного наследия Украины. Ни один эпизод не должен остаться без внимания международных уголовных производств”, - цитирует министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко пресс-служба.