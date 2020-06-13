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В Украине зафиксирован новый антирекорд заболевших COVID-19

В Украине зафиксирован новый антирекорд заболевших COVID-19

В Украине зафиксирован новый антирекорд в виде 753 случаев коронавируса, которые выявили за прошедшие сутки. 

Как передает Report, об этом сообщил Совет нацбезопасности и обороны страны (СНБО).

Всего в Украине зафиксировали более 30 тыс. человек с COVID-19, выписаны после выздоровления почти 14 тыс. пациентов, скончались с начала эпидемии 880 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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