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В Украине задержан человек, подозреваемый в шпионаже

В Украине задержан человек, подозреваемый в шпионаже В Украине задержан человек, подозреваемый в шпионаже в пользу российских спецслужб.
В регионе
15 августа 2022 г. 12:27
В Украине задержан человек, подозреваемый в шпионаже

В Украине задержан человек, подозреваемый в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Как сообщает «Report» со ссылкой на «РБК Украина», информацию об этом обнародовала Служба безопасности страны.

Отмечалось, что задержанный работал врачом в Одесской области.

Выяснилось, что он передавал другой стороне информацию о позициях и военных объектах ВСУ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 (государственная измена) УК, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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