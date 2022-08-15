В Украине задержан человек, подозреваемый в шпионаже

В Украине задержан человек, подозреваемый в шпионаже в пользу российских спецслужб.

В Украине задержан человек, подозреваемый в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Как сообщает «Report» со ссылкой на «РБК Украина», информацию об этом обнародовала Служба безопасности страны.

Отмечалось, что задержанный работал врачом в Одесской области.

Выяснилось, что он передавал другой стороне информацию о позициях и военных объектах ВСУ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 (государственная измена) УК, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.