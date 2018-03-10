В Украине задержали армянина-нелегала

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Украине на территории Кривого Рога патрульные обнаружили армянина, который не имел законных прав находиться в стране.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба УПП Кривого Рога.

Патрульные остановили автомобиль "Toyota Prado" из-за того, что водитель нарушил правила дорожного движения. Мужчина, который был за рулем, сообщил, что ему 40 лет, он гражданин Армении.

Впрочем, предъявить патрульным вид на разрешение пребывания в Украине он не смог.

Стражи порядка доставили его в отделение полиции для дальнейшего выяснения деталей дела.