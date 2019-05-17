В Украине заблокировали возможность роспуска Рады

Украинская партия "Народный фронт" покидает парламентскую коалицию. Такое решение депутаты фракции приняли единогласно, передает Report cо ссылкой на украинские СМИ.

Фракция таким образом спровоцировала распад коалиции и блокировала возможность роспуска парламента.

После ее выхода из коалиции рада получает 30 дней на формирование новой. Глава государства формально может распустить ее только после этого, однако роспуск возможен не более чем за полгода до плановых выборов, назначенных на 27 ноября — то есть до 27 мая.

Спикер парламента Андрей Порубий также объявил о прекращении деятельности коалиции депутатских фракций "Европейская Украина".