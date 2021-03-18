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В Украине за сутки выявили рекордное с начала года число случаев COVID-19

В Украине за сутки выявили рекордное с начала года число случаев COVID-19 В Ивано-Франковской области Украины выявили новую мутацию коронавируса
В регионе
18 марта 2021 г. 11:38
В Украине за сутки выявили рекордное с начала года число случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявили 15 053 случая коронавируса, это рекордный показатель с начала года.

Как передает Report, об этом сообщается на странице украинского минздрава в Facebook.

Отмечается, что инфекцию диагностировали у 744 детей и 425 медработников.

За последние 24 часа госпитализировали 4 376 заболевших, при этом выздоровели 6 514 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 267 пациентов.

По данным ведомства, наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Житомирской (1 398), Львовской (1 092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях. В Киеве выявлено за минувшие сутки 1 092 человека с COVID-19.

В общей сложности с начала вспышки эпидемии в Украине зафиксировано 1 504 076 случаев коронавируса, вылечились 1 244 190 человек, скончались 29 253.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины выявили новую мутацию коронавируса, которая схожа с британским штаммом.

Как сообщал глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, это комбовирус, который циркулирует в стране наряду с COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada koronavirusa yoluxanların sayı kəskin artdı

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