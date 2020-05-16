Наверх

В Украине за сутки выявлено более 500 зараженных COVID-19

​В Украине за сутки выявлено более 500 случаев заболевания COVID-19

В Украине за сутки выявлено 528 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

"По состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4 906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев", — говорится в сообщении в Fаcebook.

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью наблюдается в Черновицкой области (более 2,6 тыс. случаев) и Киеве (свыше 2,2 тыс.).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!