В Украине за сутки умерли 19 человек от коронавируса

Девятнадцать человек скончались за сутки в Украине от коронавируса, число инфицированных выросло на 401, до 9 410.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Всего, по данным Степанова, за все время пандемии коронавируса в Украине заболели 9 410 человек, из них 639 детей и 1 843 медика, в целом выздоровели 992 человека, а летальных случаев - 239.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.