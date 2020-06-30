В Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 706, до 44 334. Как передает Report, об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

За сутки умерли еще 12 человек, всего число жертв составило 1 159.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.