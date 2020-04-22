В Украине за сутки от коронавируса умерли 13 человек

Тринадцать человек умерли в Украине за сутки от коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает минздрав страны.
Так, всего число жертв достигло 174, число заразившихся выросло на 467 до 6 592.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.