В Украине за сутки COVID-19 заразились свыше 600 человек

По состоянию на 13 июля в стране выявлены 54 133 случая COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса за сутки в Украине выросло на 612, до 54 133, умерли еще 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По состоянию на 13 июля в стране выявлены 54 133 случая COVID-19, из них 612 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 398 человек, из них 15 за последние сутки. Всего выздоровели 26 503 человека, в том числе 385 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.