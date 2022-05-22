В Украине выявлено более 600 подозреваемых в военных преступлениях

На сегодняшний день в Украине выявлены более 600 подозреваемых в военных преступлениях и ведется расследование около 10 тысяч случаев.

На сегодняшний день в Украине выявлены более 600 подозреваемых в военных преступлениях и ведется расследование около 10 тысяч случаев.

Как передает Report, об этом заявил европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс в интервью итальянской газеты La Stampa.

Он отметил, что данные преступления не останутся безнаказанными.

"Я хочу, чтобы послание было четким: на это нужно время, это будет длительный процесс, однако зверства, которые были совершены в Украине, не останется безнаказанными", - сообщил Дидье.

По его словам, расследования проводятся как с поличным - в Украине, так и в разных европейских странах, где допрашивают беженцев. В дополнение к показаниям очевидцев существует большое количество фотографий, видео, аудиофайлов и спутниковых снимков.