О нас

В Украине выявлено более 600 подозреваемых в военных преступлениях

В Украине выявлено более 600 подозреваемых в военных преступлениях На сегодняшний день в Украине выявлены более 600 подозреваемых в военных преступлениях и ведется расследование около 10 тысяч случаев.
В регионе
22 мая 2022 г. 06:35
В Украине выявлено более 600 подозреваемых в военных преступлениях

На сегодняшний день в Украине выявлены более 600 подозреваемых в военных преступлениях и ведется расследование около 10 тысяч случаев.

Как передает Report, об этом заявил европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс в интервью итальянской газеты La Stampa.

Он отметил, что данные преступления не останутся безнаказанными.

"Я хочу, чтобы послание было четким: на это нужно время, это будет длительный процесс, однако зверства, которые были совершены в Украине, не останется безнаказанными", - сообщил Дидье.

По его словам, расследования проводятся как с поличным - в Украине, так и в разных европейских странах, где допрашивают беженцев. В дополнение к показаниям очевидцев существует большое количество фотографий, видео, аудиофайлов и спутниковых снимков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukraynada hərbi cinayətlərə görə 600-dən çox şübhəli şəxs müəyyən edilib

Экслюзивные новости

В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
21 мая 2022 г. 17:15
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
21 мая 2022 г. 13:51
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
21 мая 2022 г. 13:16
Карабахские скакуны и Грузия
ФотоКарабахские скакуны и Грузия
21 мая 2022 г. 12:06
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
21 мая 2022 г. 11:20
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
20 мая 2022 г. 19:10
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
20 мая 2022 г. 16:35
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
20 мая 2022 г. 15:45
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
20 мая 2022 г. 15:43
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
20 мая 2022 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi