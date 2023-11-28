В Украине выпущен набор почтовых марок, посвященных 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Киеве при поддержке посольства Азербайджана в Украине состоялась презентация набора почтовых марок, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Киеве при поддержке посольства Азербайджана в Украине состоялась презентация набора почтовых марок, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в церемонии презентации приняли участие вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кодратюк, посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, послы зарубежных стран, дипломаты, депутаты украинского парламента, руководители вузов Украины, эксперты, представители азербайджанской диаспоры, общественно-политические деятели.

В ходе мероприятия состоялась церемония гашения набора почтовых марок.

Участникам мероприятия был вручен набор почтовых марок.

Отметим, что на наборе почтовых марок, подготовленных ООО "Азерпочт" в тесном сотрудничестве с посольством Азербайджана в Украине и по заказу национального почтового оператора Украины компании "Укрпочта", изображены периоды работы Гейдара Алиева на посту президента Азербайджана в 1993-2003 годах. Марка, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, выпущена ограниченным тиражом в 2000 экземпляров.