В Украине введут добровольный воинский учет женщин

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин.

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на воинский учет военнообязанных", - говорится в документе.

При этом женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежной с медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.

Нардеп также отметил, что закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Министерство обороны Украины отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.