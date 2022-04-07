В Украине ВСУ освободили Осокоровку под Херсоном

Вооруженные силы Украины освобождают от российских войск населенные пункты на юге страны - речь идет о Херсонской области.

Вооруженные силы Украины освобождают от российских войск населенные пункты на юге страны - речь идет о Херсонской области.

Как передает Report, об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Так, украинская армия выбила противника из населенного пункта Осокоровка Нововоронцовского района Херсонской области. Он расположен к югу от районного центра и находится неподалеку от административной границы с Днепропетровской областью.

Это произошло в результате наступательных действий подразделений украинской армии.