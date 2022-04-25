В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов

В Николаевской области украинские военные обеспечили контроль над территориями в районе еще 5 населенных пунктов вблизи админграницы с Херсонской.
Как передает Report, об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
По его словам, на временно занятых территориях Украины российские войска ограничивают права и свободы мирных жителей.
В частности, свободу передвижения - населенные пункты, готовящиеся к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда.
"На Николаевской и Херсонской областях противник продолжает ведение оборонительных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций", - рассказал Назаров.
По данным командования, отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области.
Так, украинскими подразделениями сорвана попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага.
"Понеся потери до 50% состава ДРГ, они отступили. В то же время нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевской области вблизи админграницы с Херсоном", - сообщил он.