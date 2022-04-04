В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов

В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов

В Черниговской области украинские военные освободили еще несколько населенных пунктов. На территории идет зачистка, местным жителям завозят гуманитарную помощь,

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