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В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов

В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов В Черниговской области украинские военные освободили еще несколько населенных пунктов. На территории идет зачистка, местным жителям завозят гуманитарную помощь,
В регионе
4 апреля 2022 г. 02:43
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов

В Черниговской области украинские военные освободили еще несколько населенных пунктов. На территории идет зачистка, местным жителям завозят гуманитарную помощь.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявляет Оперативное командования "Север".

Были освобождены Колычевка, Ягодное и Ивановка.

"В настоящее время населенные пункты освобождены. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ также показали фото разбитой техники российских войск.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna ordusu əks hücuma keçərək bəzi yaşayış məntəqələrini azad edib

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