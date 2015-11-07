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    В Украине вступает в силу закон о Национальной полиции

    Закон О милиции утратил свою силу

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня вступает в силу закон о Национальной полиции Украины, сообщает Report со ссылкой на УНИАН. 

    При этом, закон "О милиции" утратил свою силу.

    Сотрудники милиции теперь в Украине будут в качестве "исполняющих обязанности".

    Сотрудники патрульной полиции отмечают, что новый закон более четко очертит их полномочия, предоставит новые возможности и упростит работу. Там, где полиция еще не сформирована, на дорогах останутся работать инспекторы ГАИ. Но это будет максимум до конца 2016 года.

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