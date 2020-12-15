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В Украине возбудили уголовное дело против Арсена Авакова

В Украине возбудили уголовное дело против Арсена Авакова Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против главы МВД Арсена Авакова по факту возможного незаконного завладения 62 миллионов евро
В регионе
15 декабря 2020 г. 17:54
В Украине возбудили уголовное дело против Арсена Авакова

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой по факту незаконного завладения 62 миллионов евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило агентство "Украинские новости".

"Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и министра внутренних дел Арсена Авакова, связанных с незаконным завладением 62 миллионов евро на счетах CityCommerce Bank, открытых в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaf", - говорится в сообщении ведомства.

По данным агентства, дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье "Злоупотребление полномочиями должностным лицом".

Расследование ведется также против сотрудников CityCommerce Bank.

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