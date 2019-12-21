В Украине возбудили 250 уголовных дел за занятие игорным бизнесом

В Украине правоохранители возбудили 250 уголовных дел по фактам занятия игорным бизнесом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции страны.

По данным ведомства, в ходе мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности объектов игорного бизнеса в стране прекращена деятельность 5300 игорных заведений, изъяты почти 4,5 тысячи единиц игрового оборудования на сумму 5,1 миллиона гривен (2,1 миллиона долларов).

Азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года.

Ранее кабинет министров Украины на заседании запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал от Нацполиции Украины до 17.00 мск закрыть все игорные заведения, работающие под видом лотерейных клубов.