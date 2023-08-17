О нас

В Украине вновь продлены сроки действия мобилизации и военного положения

В Украине вновь продлены сроки действия мобилизации и военного положения Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине снова продлили.
В регионе
17 августа 2023 г. 11:41
В Украине вновь продлены сроки действия мобилизации и военного положения

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине снова продлили.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, соответствующие законопроекты утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подписал закон №9533 о продлении военного положения, а также закон №9532 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток. Они будут действовать как минимум до 15 ноября 2023 года.

Напомним, что это уже восьмое продление срока действия военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

РБК: Выполняющие рейсы в РФ авиакомпании ждут трудности после отключения от SITA
РБК: Выполняющие рейсы в РФ авиакомпании ждут трудности после отключения от SITA
17 августа 2023 г. 11:35
Генштаб: ВСУ ведут наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута
Генштаб: ВСУ ведут наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута
17 августа 2023 г. 10:09
ВСУ за сутки сбили 16 БПЛА Shahed и две крылатые ракеты
ВСУ за сутки сбили 16 БПЛА Shahed и две крылатые ракеты
17 августа 2023 г. 09:21
Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс
Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс
17 августа 2023 г. 08:54
ВВС Украины не получат F-16 в 2023 году
ВВС Украины не получат F-16 в 2023 году
17 августа 2023 г. 07:23
ISW: Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК Вагнера
ISW: Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнера"
17 августа 2023 г. 05:19
В Иране от последствий песчаной бури пострадали почти 2 тыс. человек
В Иране от последствий песчаной бури пострадали почти 2 тыс. человек
16 августа 2023 г. 19:19
В Стамбуле из-за обмеления водохранилищ запасов воды осталось на два месяца
В Стамбуле из-за обмеления водохранилищ запасов воды осталось на два месяца
16 августа 2023 г. 18:58
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 119
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 119
16 августа 2023 г. 18:48
Эксклюзив BakuTV: Отравляя экологию, Армения убивает население и своей страны, и всего региона
Эксклюзив BakuTV: Отравляя экологию, Армения убивает население и своей страны, и всего региона
16 августа 2023 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi