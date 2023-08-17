В Украине вновь продлены сроки действия мобилизации и военного положения

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине снова продлили.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине снова продлили.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, соответствующие законопроекты утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подписал закон №9533 о продлении военного положения, а также закон №9532 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток. Они будут действовать как минимум до 15 ноября 2023 года.

Напомним, что это уже восьмое продление срока действия военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.