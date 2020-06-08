​В Украине выявлено 463 новых случая заражения COVID-19

За минувшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 463 человек.
Как передает Report, об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава страны.
Всего с начала эпидемии инфекция была лабораторно подтверждена у 27 462 человек в Украине. Скончались после заражения почти 800 пациентов, суточный прирост — 9 человек.
При этом уточняется, что выздоровел 141 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.