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В Украине в результате боевых действий погибли 318 детей

В Украине в результате боевых действий погибли 318 детей В Украине из-за боевых действий 318 детей погибли и более 581 ранены.
В регионе
16 июня 2022 г. 10:10
В Украине в результате боевых действий погибли 318 детей

В Украине из-за боевых действий 318 детей погибли и более 581 ранены.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - сказано в сообщении ведомства.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 297, Харьковской – 170, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

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