В Украине в результате боевых действий погибли 215 детей

Число погибших детей в Украине в результате боевых действий составило 215 человек, раненых – 391.

Число погибших детей в Украине в результате боевых действий составило 215 человек, раненых – 391.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуроры.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - сказано в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 124, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Кроме того, 1 500 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел Вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.