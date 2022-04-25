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В Украине в результате боевых действий погибли 215 детей

В Украине в результате боевых действий погибли 215 детей Число погибших детей в Украине в результате боевых действий составило 215 человек, раненых – 391.
В регионе
25 апреля 2022 г. 10:05
В Украине в результате боевых действий погибли 215 детей

Число погибших детей в Украине в результате боевых действий составило 215 человек, раненых – 391.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуроры.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - сказано в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 124, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Кроме того, 1 500 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел Вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.

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Версия на английском языке 215 children killed in Russia's war in Ukraine

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