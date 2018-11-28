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    В Украине утвердили дату президентских выборов

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Cпикер Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление о проведении выборов президента Украины. 

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, они состояться 31 марта.

    Также спикер Верховной рады  подписал  закон о военном положении, предложенный президентом страны Петром Порошенко.

    Особый правовой режим вводится в 10 регионах Украины, начиная с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря. 

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