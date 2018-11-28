В Украине утвердили дату президентских выборов

28 ноября, 2018 12:50

https://report.az/storage/news/2893017a24b20e240441b9b3ee0fe84b/0d549e32-4ed6-42a2-a016-8ba27b712c99_292.jpg Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Cпикер Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление о проведении выборов президента Украины. Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, они состояться 31 марта. Также спикер Верховной рады подписал закон о военном положении, предложенный президентом страны Петром Порошенко. Особый правовой режим вводится в 10 регионах Украины, начиная с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря.

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