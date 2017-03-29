В Украине усилена охрана всех посольств и консульств

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Украине усилена охрана всех зарубежных дипломатических миссий.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Украины, соответствующее распоряжение издал президент этой страны Петр Порошенко.

"Для предупреждения возможных провокаций президент поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине", - заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Напомним, Генконсульство Польши в украинском Луцке этой ночью было обстреляно из гранатомета. МИД Украины осудил это нападение, расценив его как целенаправленную провокацию.