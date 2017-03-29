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    В Украине усилена охрана всех посольств и консульств

    Соответствующее распоряжение издал президент Украины Петр Порошенко

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Украине усилена охрана всех зарубежных  дипломатических миссий.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Украины, соответствующее распоряжение издал президент этой страны Петр Порошенко.

    "Для предупреждения возможных провокаций президент поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине", - заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

    Напомним, Генконсульство Польши в украинском Луцке этой ночью было обстреляно из гранатомета. МИД Украины осудил это нападение, расценив его как целенаправленную провокацию.

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