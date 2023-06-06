В Украине подорвана плотина Каховской ГЭС

В Украине уничтожена дамба Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

В Украине подорвана плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Как передает Report , соответствующие кадры распространились на Телеграм-каналах.

Точной информации о том, кто нанес удар или взорвал ГЭС, расположенную в подконтрольной ВС России части Херсонской области Украины, нет.

В пресс-службе Оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины отметили, что ГЭС взорвала российская сторона. Самопровозглашенный "мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев же, несмотря на имеющиеся видеокадры, опроверг информацию в целом, назвав ситуацию в городе "спокойной".

Каховская ГЭС обеспечивала годовую регулировку стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водообеспечения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. В феврале 2022 года была захвачена вместе с Северо-Крымским каналом.