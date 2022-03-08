В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии

Очередные потери среди высшего командного состава российской армии - под Харьковом был убит генерал-майор РФ.

Очередные потери среди высшего командного состава российской армии - под Харьковом был убит генерал-майор РФ.

Как передает Report, об этом написала пресс-служба Главного управления разведки в Facebook.

"Во время боев вблизи Харькова ликвидировано Виталия Герасимова - русского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армии Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".