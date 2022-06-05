В Украине убит еще один генерал российской армии

Украинские военные ликвидировали очередного российского генерала. По предварительным данным, это Роман Кутузов.

В Украине убит еще один генерал российской армии.

Как передает Report, об этом говорится на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Предварительно стало известно, что сегодня в Украине погиб так называемый командир армейского корпуса "ДНР", генерал-майор Кутузов Р.В.", - отметил он.

Генерал был убит в районе Лисичанска Луганской области.

Роман Кутузов исполнял обязанности командира 5-й общевойсковой армии, которая дислоцировалась в Уссурийске.

Напомним, в марте украинские войска ликвидировали российского генерала Андрея Суховецкого, который был заместителем командующего 41-й общевойсковой армии. Ранее погиб также командующий 29-й армии Восточного военного округа (ВВО) генерал Андрей Колесников.