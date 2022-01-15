В Украине третий день подряд более 10 тыс. случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки число зараженных коронавирусом составило 10 569 человек: из них детей - 727, медработников - 229. Такой показатель заболеваемости держится уже третий день подряд.

В Украине за минувшие сутки число зараженных коронавирусом составило 10 569 человек, из них детей - 727, медработников - 229. Такой показатель заболеваемости держится уже третий день подряд.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

От осложнений умерли 127 человек, а выздоровели — 6 172. С подозрением или подтвержденным COVID-19 госпитализировали 1 682 человека.

С начала пандемии в Украине обнаружили 3 748 079 случаев COVID-19. Из них 98 195 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 3,5 миллиона — выздоровели.