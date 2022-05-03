В Украине столкнулись автобус, легковушка и бензовоз, погибли 17 человек

В Ровенской области Украины произошло столкновение пассажирского автобуса, легкового автомобиля и бензовоза, в результате чего погибли 16 человек, еще около десяти получили травмы.

В Ровенской области Украины произошло столкновение пассажирского автобуса, легкового автомобиля и бензовоза, в результате чего погибли 17 человек, еще около десяти получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Авария случилась недалеко от села Сытное Дубенского района.

По предварительной информации, возле села Сытное рядом с Радивиловым с бензовозом столкнулся автобус, осуществляющий международные перевозки. После столкновения произошел пожар.