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В Украине столкнулись автобус, легковушка и бензовоз, погибли 17 человек

В Украине столкнулись автобус, легковушка и бензовоз, погибли 17 человек В Ровенской области Украины произошло столкновение пассажирского автобуса, легкового автомобиля и бензовоза, в результате чего погибли 16 человек, еще около десяти получили травмы.
В регионе
3 мая 2022 г. 23:54
В Украине столкнулись автобус, легковушка и бензовоз, погибли 17 человек

В Ровенской области Украины произошло столкновение пассажирского автобуса, легкового автомобиля и бензовоза, в результате чего погибли 17 человек, еще около десяти получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Авария случилась недалеко от села Сытное Дубенского района.

По предварительной информации, возле села Сытное рядом с Радивиловым с бензовозом столкнулся автобус, осуществляющий международные перевозки. После столкновения произошел пожар.

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