В Украине стартовала кампания по досрочным выборам в Раду

В Украине официально начался избирательный процесс по досрочным выборам в Верховную Раду, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

Избирательный процесс, согласно закону, начинается на следующий день после публикации соответствующего указа.

Накануне в правительственном издании "Урядовый курьер" был опубликован указ президента страны Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.