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    В Украине стартовала избирательная кампания по выборам президента

    Выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК будет проводиться до 3 февраля 2019 года
    © РИА Новости

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Украине стартовала избирательная кампания кандидатов на пост главы государства, передает Report со ссылкой на RT.

    Как пишет УНИАН, кампания продлится 90 дней. Отмечается, что выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК будет проводиться до 3 февраля 2019 года.

    Как показал последний опубликованный опрос, возглавляющая партию "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

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