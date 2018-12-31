В Украине стартовала избирательная кампания по выборам президента

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Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Украине стартовала избирательная кампания кандидатов на пост главы государства, передает Report со ссылкой на RT.

Как пишет УНИАН, кампания продлится 90 дней. Отмечается, что выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК будет проводиться до 3 февраля 2019 года.

Как показал последний опубликованный опрос, возглавляющая партию "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.