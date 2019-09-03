В Украине созданы два новых министерства

Новый кабмин Украины переименовал четыре министерства и создал два новых. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует постановление на сайте правительства.В частности, правительство переименовало министерство регионального развития, строительства и ЖКГ в министерство развития общин и территорий, министерство экономического развития и торговли - в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.Также министерство экологии и природных ресурсов кабмин переименовал в министерство энергетики и защиты окружающей среды, а министерство по делам ветеранов стало министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.Кроме того, кабмин создал два новых министерства - цифровой трансформации, реорганизовав государственное агентство по вопросам электронного управления, и министерство культуры, молодежи и спорта, реорганизовав министерство информационной политики и возложив на него задачи и функции ликвидированных министерства культуры и министерства молодежи и спорта.
В Украине созданы два новых министерстваВ Украине созданы два новых министерства
https://report.az/storage/news/3a2fab84b1f3d500dd95427bd1132fdf/f2ec6452-7b6b-42ce-b9e7-8a0574d25c5a_292.jpg
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Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости