В Украине созданы два новых министерства

Новый кабмин Украины переименовал четыре министерства и создал два новых. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует постановление на сайте правительства.

В частности, правительство переименовало министерство регионального развития, строительства и ЖКГ в министерство развития общин и территорий, министерство экономического развития и торговли - в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.Также министерство экологии и природных ресурсов кабмин переименовал в министерство энергетики и защиты окружающей среды, а министерство по делам ветеранов стало министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.Кроме того, кабмин создал два новых министерства - цифровой трансформации, реорганизовав государственное агентство по вопросам электронного управления, и министерство культуры, молодежи и спорта, реорганизовав министерство информационной политики и возложив на него задачи и функции ликвидированных министерства культуры и министерства молодежи и спорта.