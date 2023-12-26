В Украине сообщили об уничтожении большого десантного корабля ВМФ России

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинская авиация поразила большой десантный корабль "Новочеркасск" Черноморского флага ВМФ России.
Как передает
"На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Спасибо пилотам Воздушных сил и всем причастным за филигранную работу!", - написал Н.Олещук.
Российские СМИ сообщают, что в порту Феодосии в аннексированном Крыму после мощного взрыва последовал пожар. "Глава региона" Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что территория порта оцеплена.
"На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", - уточнил он.