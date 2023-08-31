В Украине снят запрет на въезд иностранных журналистов в прифронтовую зону

Президент Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал новость о введении в стране ограничений для иностранных журналистов.

Президент Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал новость о введении в стране ограничений для иностранных журналистов.

В интервью восточноевропейскому бюро Report Томиленко заявил, что в связи с этим они немедленно направили запрос Главнокомандующему ВСУ.

"Хочу подчеркнуть, что эта новость действительно вызвала много вопросов, в то же время мы, как Национальный союз журналистов Украины, подготовили запрос в Генштаб. Ситуация разрешилась в течение трех дней и была дана официальная информация о том, что штатная работа прессы и стандартный порядок входа на эти территории восстановлены. Сегодня есть объяснение тому, почему возникли технические разногласия по этому вопросу. Также я говорил об этом с заместителем министра. Но я все же думаю, что у России больше возможностей и средств для получения новостей и развединформации в этой войне. Поэтому, на мой взгляд, многие проверочные мероприятия не влияют негативно работе журналистов", - подчеркнул Томиленко.

Президент союза журналистов также коснулся уровня профессионализма некоторых пресс-секретарей и пресс-офицеров: "Этот вопрос сейчас актуален в пресс-службах Украины. Мы, как Союз журналистов, поддерживаем связь с пресс-секретарями и пресс-офицерами Вооруженных Сил Украины. Для организации плодотворной работы мы хотим проводить тренинги, в которых журналисты будут участвовать вместе с пресс-секретарями. Мы хотим, чтобы деятельность журналиста выглядела не как угроза, а как работа профессионала, который хочет донести правду до своей аудитории. Поэтому мы, как сообщество, хотим привлечь опытных журналистов, которые могут передать свой опыт. В этой войне Украина не должна поступать как Россия. Потому что Россия - империя зла и там работает отлаженная пропагандистская машина. Мы же должны быть частью прогрессивного мира, в котором свобода слова, уважение к журналистам являются одной из главных критериев. Национальный союз журналистов Украины намерен организовать взаимные встречи с чиновниками, чтобы они могли понять суть работы журналистов. Нельзя ограничивать информацию, давать интервью, информацию одной группе и не давать другой. Мы готовы пригласить на нашу платформу чиновников, чтобы разобраться в стандартах и ​​получить обратную связь от журналистского сообщества. Если мы не будем критиковать недостатки, то мы не сможем построить ту страну, которая сейчас воюет на фронте".

С полным текстом интервью можете ознакомиться здесь.