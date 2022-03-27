О нас
Аудио новости

В Украине Силы теробороны освободили еще один населенный пункт

В Украине Силы теробороны освободили еще один населенный пункт Силы территориальной обороны Запорожской области Украины освободили от российских войск еще один населенный пункт - село Полтавка. Противник потерял несколько десятков человек.
В регионе
27 марта 2022 г. 07:25
В Украине Силы теробороны освободили еще один населенный пункт

Силы территориальной обороны Запорожской области Украины освободили от российских войск еще один населенный пункт - село Полтавка. Противник потерял несколько десятков человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявляет Запорожская областная военная администрация.

"В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате наступательной операции украинские защитники ликвидировали до 80 российских военных, несколько единиц бронетехники противника, а также захватили документы и оружие мотострелкового подразделения.

Напомним, что ранее в украинском Запорожье было освобождено село Малиновка.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu yaşayış məntəqəsini azad edib

Экслюзивные новости

В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
26 марта 2022 г. 13:54
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi