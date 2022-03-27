В Украине Силы теробороны освободили еще один населенный пункт

Силы территориальной обороны Запорожской области Украины освободили от российских войск еще один населенный пункт - село Полтавка. Противник потерял несколько десятков человек.

Силы территориальной обороны Запорожской области Украины освободили от российских войск еще один населенный пункт - село Полтавка. Противник потерял несколько десятков человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявляет Запорожская областная военная администрация.

"В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате наступательной операции украинские защитники ликвидировали до 80 российских военных, несколько единиц бронетехники противника, а также захватили документы и оружие мотострелкового подразделения.

Напомним, что ранее в украинском Запорожье было освобождено село Малиновка.