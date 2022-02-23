В Украине сегодня стартовал призыв резервистов Вооруженных сил

С 23 февраля в Украине стартует призыв резервистов особого резерва на военную службу.

С 23 февраля в Украине стартует призыв резервистов особого резерва на военную службу.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ Facebook.

Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры так и рядовой, сержантский состав.

Максимальный срок службы - 1 год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.